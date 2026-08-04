Milano 12:06
53.396 +0,99%
Nasdaq 3-ago
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Dow Jones 3-ago
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Londra 12:06
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Francoforte 12:07
26.108 +0,41%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 3/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 3/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Contenuto ribasso per il CABLE, che archivia la sessione in flessione dello 0,44%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,3467. Primo supporto visto a 1,3407. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3387.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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