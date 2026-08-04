Credem Euromobiliare Private Banking, masse a 54,6 miliardi di euro a fine giugno

(Teleborsa) - Credem Euromobiliare Private Banking
, la banca del Gruppo Credem
specializzata nell'assistenza ai clienti con grandi patrimoni, a fine giugno 2026 può contare complessivamente su 74 filiali e centri finanziari presenti sul territorio nazionale e 695 professionisti
. È quanto emerge dalla semestrale del gruppo
.
Al 30 giugno 2026, l'utile netto
è stato pari a 31 milioni di euro, mentre le masse complessive
della clientela (raccolta diretta, amministrata, gestita e impieghi) raggiungono 54,6 miliardi di euro, con un contributo positivo della raccolta netta (diretta, gestita e amministrata), pari a circa 1,4 miliardi di euro.
È proseguita l'attività di reclutamento
di figure di elevato profilo professionale e portafoglio procapite. A fine giugno 2026 la società contava 373 private banker e 322 consulenti finanziari, dopo aver reclutato 22 professionisti nel corso dell'anno.