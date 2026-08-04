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Credem Euromobiliare Private Banking, masse a 54,6 miliardi di euro a fine giugno

Banche, Finanza
Credem Euromobiliare Private Banking, masse a 54,6 miliardi di euro a fine giugno
(Teleborsa) - Credem Euromobiliare Private Banking, la banca del Gruppo Credem specializzata nell'assistenza ai clienti con grandi patrimoni, a fine giugno 2026 può contare complessivamente su 74 filiali e centri finanziari presenti sul territorio nazionale e 695 professionisti. È quanto emerge dalla semestrale del gruppo.

Al 30 giugno 2026, l'utile netto è stato pari a 31 milioni di euro, mentre le masse complessive della clientela (raccolta diretta, amministrata, gestita e impieghi) raggiungono 54,6 miliardi di euro, con un contributo positivo della raccolta netta (diretta, gestita e amministrata), pari a circa 1,4 miliardi di euro.

È proseguita l'attività di reclutamento di figure di elevato profilo professionale e portafoglio procapite. A fine giugno 2026 la società contava 373 private banker e 322 consulenti finanziari, dopo aver reclutato 22 professionisti nel corso dell'anno.
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