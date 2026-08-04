Credem Euromobiliare AM, raccolta netta da 903 milioni di euro nel semestre

(Teleborsa) - Le società attive nell'ambito del wealth management
del Gruppo Credem
al 30 giugno 2026 hanno raggiunto i 36,7 miliardi di euro di masse gestite
, con una crescita di oltre il 12% a/a. Continua lo sviluppo della gamma di soluzioni di investimento con un focus sulla sostenibilità. A fine giugno sono stati raggiunti circa 16,7 miliardi di euro di masse complessive relative a prodotti e servizi di investimento del Gruppo con caratteristiche ESG (ambientali, sociali e di governance), +10,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. È quanto emerge dalla semestrale del gruppo
.
Per supportare l'evoluzione strategica del modello di business nell'ambito dei servizi di Wealth Management, il Gruppo ha avviato un importante progetto di rebranding
con l'obiettivo di dare ulteriore forza al modello di Federation of Business. Nel corso del primo semestre sono state attuate le attività propedeutiche per il lancio del rebranding delle società Credem Private Equity, Euromobiliare Asset Management SGR e Euromobiliare Advisory SIM, che hanno assunto le nuove denominazioni: Credem Euromobiliare Private Asset, Credem Euromobiliare Asset Management SGR e Credem Euromobiliare Advisory SIM (queste ultime due dal 1°luglio).
La capacità di interpretare l'evoluzione dei bisogni assicurativi della clientela guida la strategia di Credemvita
, focalizzata sull'innovazione e sul potenziamento dell'offerta. La validità di questo approccio si riflette nelle performance del primo semestre 2026, che si chiude con una produzione netta
pari a 557 milioni di euro (+5% a/a), con una performance diffusa su tutte le linee di business. Il Ramo I cresce dell'8% a/a, il Ramo III del 16% a/a. Prosegue a ritmi sostenuti il successo del comparto multiramo (+101% a/a), supportato dall'ottimo riscontro sul mercato della soluzione Orizzonte by Credemvita. Completa il quadro la crescita della previdenza complementare (+10% a/a), anche grazie al nuovo Fondo Pensione Aperto Destinazione Futuro by Credemvita. L'utile di periodo
di Credemvita è stato pari a 27,9 milioni.
La raccolta netta
di Credem Euromobiliare Asset Management SGR
al 30 giugno 2026 è stata pari a 903 milioni di euro
(considerando OICR, gestioni patrimoniali LPS e altro). Ottimo inoltre lo sviluppo della raccolta legata ai piani di accumulo (PAC) la cui produzione semestrale ha raggiunto i 258 milioni, in sensibile in aumento rispetto all'analogo periodo dello scorso esercizio (+31,1%). L'utile di periodo è stato pari a 43 milioni di euro (+69,6% a/a) anche grazie all'impatto positivo legato all'incorporazione dei nuovi rami di business da Euromobiliare Advisory SIM e per il contributo delle commissioni di performance sui prodotti gestiti.