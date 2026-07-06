Fineco, la raccolta di giugno supera 1,4 miliardi. Foti: "decisa accelerazione"

(Teleborsa) - Nel mese di giugno la raccolta netta di Fineco ha raggiunto 1,45 miliardi di euro, un dato superiore del 71% rispetto a 0,85 miliardi di giugno 2025. A conferma dell’accelerazione del percorso di crescita della Banca, anche l’acquisizione di nuovi clienti registra un incremento particolarmente robusto, pari al 51% a/a, attestandosi nel mese a 21.698 e portando il totale da inizio anno oltre 125mila.



L'asset mix evidenzia una solida componente gestita di € 666 milioni, con la raccolta retail di Fineco Asset Management pari a € 272 milioni. La componente diretta è pari a € -359 milioni influenzata dalla stagionalità delle imposte pagate dai clienti nel mese e dall’asta del BTP Italia sì; la raccolta amministrata si è attestata a € 1,142 milioni contribuendo in modo significativo alla crescita dei ricavi di brokerage, stimati in circa € 30 milioni nel mese (>60% a/a) e € 148 milioni da inizio anno (+15% a/a).



Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: "I dati di raccolta di giugno confermano la decisa accelerazione di Fineco in questa prima metà dell’anno, grazie alla capacità di attrarre una clientela in continuo aumento e sempre più interessata a investire. Il notevole incremento dei nuovi clienti rispetto allo stesso mese dello scorso anno conferma l’efficacia nel rispondere ai bisogni in evoluzione dei risparmiatori e alle esigenze sempre più complesse. Al valore della consulenza finanziaria si affianca l’offerta di soluzioni sia attive che passive di Fineco Asset Management, che completa la gamma di strumenti a disposizione della clientela con l’obiettivo di avvicinare sempre più risparmiatori agli investimenti sui mercati azionari".



FAM, raccolta retail a circa 272 milioni

Fineco Asset Management nel mese di giugno ha registrato € 272 milioni di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a € 1.195 milioni. Le masse complessive di FAM si attestano a € 46,2 miliardi (dato preliminare): € 31,2 miliardi nella componente retail (+18% a/a) e € 15,0 miliardi in quella istituzionale (+29% a/a). L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 39,1% rispetto al 38,7% di un anno fa.



Patrimonio totale a 175 miliardi, Private Banking a 91 miliardi

Il Patrimonio totale è pari a € 175,2 miliardi, rispetto a € 147,8 miliardi di giugno 2025 (+19% a/a). In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 91,1 miliardi da € 72,6 miliardi di un anno fa (+25% a/a).



Oltre 21mila nuovi clienti nel mese, +51% a/a

Nel mese di giugno sono stati acquisiti 21.698 nuovi clienti (+51% a/a) portando così il numero di nuovi clienti da inizio anno a 125.594 (+26% a/a). Il numero dei clienti totali al 30 giugno 2026 è di 1.897.045 (+10% a/a).

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