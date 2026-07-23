Cassa Lombarda, raccolta 1° semestre sale a 8,5 miliardi di euro con afflussi ed effetto mercati

(Teleborsa) - Cassa Lombarda, boutique indipendente di wealth management che da oltre un secolo è attiva nel panorama bancario italiano, ha chiuso il primo semestre 2026 con una raccolta complessiva di 8,5 miliardi di euro, in aumento di circa 1,1 miliardi di euro rispetto a fine 2025 (+14,9%), beneficiando sia degli importanti afflussi netti, sia dell'effetto positivo dei mercati. La raccolta indiretta si è attestata a 7,5 miliardi di euro (+15,0%), confermando il rafforzamento del posizionamento della Banca nel private banking.



Nel corso del semestre la Banca ha registrato risultati di rilievo sulle proprie soluzioni core di private banking, con le gestioni patrimoniali salite a oltre 2 miliardi di euro (+21,2%), a conferma del crescente apprezzamento della clientela per la qualità delle gestioni e per i risultati conseguiti negli ultimi anni. Prosegue inoltre lo sviluppo del servizio di consulenza evoluta che ha raggiunto i 431 milioni di euro, in crescita del 30,2% rispetto a fine 2025.



Anche sul fronte degli impieghi Cassa Lombarda ha proseguito il proprio percorso di crescita, raggiungendo 551 milioni di euro (+14,3%), mantenendo al contempo un'elevata qualità del credito e un costante presidio dei rischi, riflessi nella crescita del CET1 Ratio da 23,18% a 26,81%, con mezzi propri saliti da 101,6 milioni di euro a 129,8 milioni di euro. Il margine di intermediazione si è attestato a 34,8 milioni di euro, in crescita del 30,3% rispetto al primo semestre 2025, sostenuto dall'incremento del margine di interesse (+34,4%) e dalla significativa crescita delle commissioni nette (+28,1%).



L'utile netto si è attestato a 2,8 milioni di euro, riflettendo l’impatto di investimenti straordinari e non ricorrenti sostenuti nel semestre per il rafforzamento della rete commerciale e della struttura manageriale, il potenziamento organizzativo e gli investimenti tecnologici. Al netto delle principali componenti straordinarie, il risultato del semestre sarebbe stato pari a circa 5 milioni di euro, con una crescita di circa il 44% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.



"I risultati del primo semestre 2026 confermano la validità del percorso di crescita avviato con il nuovo Piano Industriale - ha commentato l'AD Paolo Vistalli - L'importante sviluppo delle masse della clientela, il forte incremento dei ricavi e il continuo rafforzamento delle attività di private banking testimoniano la capacità della nostra Banca di creare valore in modo strutturale. Gli investimenti realizzati in questi mesi rappresentano una scelta strategica orientata al lungo periodo e costituiscono le fondamenta per una crescita ancora più solida nei prossimi anni. Guardiamo con fiducia alla seconda parte dell'esercizio, continuando a investire nelle persone, nell'innovazione e nella qualità del servizio che da sempre contraddistinguono Cassa Lombarda".

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