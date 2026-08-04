doValue, Mikhail Stiskin ha una partecipazione del 5,29%

(Teleborsa) - Mikhail Stiskin ha una partecipazione del 5,29% in azioni in doValue , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli NPL e dell'asset management alternativo. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 21 luglio 2026.



Stiskin, tramite il veicolo Hilve Holdings, diventa cosi il quarto azionista rilevante dietro Fortress (23,19%), Elliott (17,75%) e Bain Capital (10,00%).



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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