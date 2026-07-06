Markbass, Invitalia sale al 16% del capitale con esercizio warrant

(Teleborsa) - Markbass , azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di amplificatori per sistemi audio e strumenti musicali, ha reso noto che Invitalia ha superato la soglia del 15% del capitale sociale dopo aver esercitato i Warrant Markbass 2025-2027 in data 30 giugno 2026. Ad esito di tale operazione, la partecipazione detenuta da Invitalia è pari a 1.500.800 azioni ordinarie, corrispondenti al 16,13% del capitale sociale e dei diritti di voto.



Gli altri azionisti con una partecipazione almeno pari o superiore al 5% del capitale sociale sono Marco De Virgiliis (53,75%) ed Eiffel Investment Group (8,40%). Il mercato ha in mano il 21,72%.

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