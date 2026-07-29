doValue, nuove linee di finanziamento per 330 milioni di euro abbassano costo del debito

(Teleborsa) - doValue , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli NPL e dell'asset management alternativo, ha sostituito con successo il proprio Term Loan e la Linea di Credito Rotativo (RCF) esistenti con nuove linee di finanziamento per complessivi 330 milioni di euro, composte da un Term Loan da 250 milioni di euro e una RCF da 80 milioni di euro.



L'operazione rappresenta l'ultimo passo della più ampia strategia di liability management avviata da doValue con l'obiettivo di ridurre il costo del debito, e fa seguito all'emissione tap da 60 milioni di euro delle obbligazioni senior garantite con tasso pari a 5,375% con scadenza 2031 del Gruppo, completata nel luglio 2026, i cui proventi sono stati utilizzati per rimborsare anticipatamente 50 milioni di euro del Term Loan. Il rifinanziamento riduce significativamente il costo del debito del Gruppo, portando il costo del finanziamento bancario di doValue in linea con i livelli espressi dal mercato secondario per le obbligazioni senior garantite con scadenza 2031. L'operazione dovrebbe generare un risparmio annuo stimato sugli oneri finanziari di circa 4 milioni di euro.



L'operazione rafforza inoltre in modo significativo il profilo di liquidità del Gruppo. La scadenza sia del Term Loan sia della RCF è stata estesa a circa cinque anni dal closing (a luglio 2031), rispetto a ottobre 2029 e ottobre 2027 rispettivamente. Nel complesso, le due operazioni riflettono la strategia di doValue volta a diversificare le proprie fonti di finanziamento attraverso un mix equilibrato tra finanziamento bancario e strumenti di debt capital markets.

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