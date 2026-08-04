Avio, Goldman Sachs ha il 5,1% tramite strumenti finanziari

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,09% in Avio , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 27 luglio 2026. In particolare, lo 0,03% sono swap e il 5,06% un'altra quota potenziale tramite strumenti finanziari.

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