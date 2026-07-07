Milano 6-lug
52.959 0,00%
Nasdaq 6-lug
29.698 +1,26%
Dow Jones 6-lug
53.056 +0,29%
Londra 6-lug
10.652 0,00%
Francoforte 6-lug
25.818 0,00%

Giappone, Spese reali famiglie (MoM) in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Spese reali famiglie (MoM) in maggio
Giappone, Spese reali famiglie in maggio su base mensile (MoM) +3,7%, in aumento rispetto al precedente +1,6% (la previsione era +1,4%).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
Condividi
```