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/ Giappone, Spese reali famiglie (MoM) in maggio
Giappone, Spese reali famiglie (MoM) in maggio
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07 luglio 2026 - 07.00
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Spese reali famiglie in maggio su base mensile (MoM) +3,7%
, in aumento rispetto al precedente +1,6% (la previsione era +1,4%).
(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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