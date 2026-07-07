Giappone, spese famiglie accelerano a sorpresa a maggio

(Teleborsa) - Nel mese di maggio 2026 i consumi familiari in Giappone si sono attestati 320,345 yen, in aumento del 3,7% su base mensile, dopo il +1,6% di aprile e contro attese per un incremento dell'1,4%.



Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al -0,4% (+1,3% in termini nominali) dal -0,5% precedente e contro il -2,3% atteso.



Sempre a maggio la media mensile dei redditi delle famiglie operaie, si è attestata a 534.893 yen, aumentando dello 0,7% in termini reali (+2,4% in termini nominali).



(Foto: Photo by Alexander Smagin on Unsplash)

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