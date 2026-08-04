ETS, commessa da 845mila euro per potenziamento aeroporto di Roma Fiumicino

(Teleborsa) - ETS , società ingegneristica attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto il 31 luglio un contratto con ADR Ingegneria, società soggetta alla direzione e coordinamento di Aeroporti di Roma, per un valore massimo complessivo di 845.000 euro. L'incarico riguarda servizi di ingegneria per la progettazione integrata, finalizzata alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e dell'eventuale Progetto Esecutivo (PE), con attività relative a impianti elettrici, speciali, di cablaggio strutturato e meccanici.



Il progetto si inserisce nell'intervento denominato "Potenziamento sistema imbarchi-Satellite EST e corpo collegamento molo A", relativo all'hub aeroportuale di Roma Fiumicino. L'importo è suddiviso in due componenti a prezzo fisso: 487.500 euro per il PFTE e 357.500 euro, a titolo di opzione, per il PE.



"L'assegnazione di questa importante commessa rappresenta una fondamentale conferma del solido posizionamento di ETS nel panorama della progettazione strategica", ha dichiarato Donato Romano, Presidente di ETS S.p.A. "Questo risultato testimonia il valore del nostro know-how e la fiducia che il settore ripone nelle nostre competenze, consolidando il nostro ruolo di partner di riferimento anche nell'ideazione e nello sviluppo dei piani di ammodernamento per infrastrutture complesse e ad alto valore tecnologico".

Condividi

```