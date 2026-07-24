Telmes, Integrae SIM conferma buy e tp a 2,60 euro dopo la nuova commessa strategica

(Teleborsa) - Integrae SIM
conferma la valutazione positiva su Telmes
, mantenendo il giudizio "Buy" e il target price a 2,60 euro, dopo l’aggiudicazione della nuova commessa da 0,80 milioni di euro
per il revamping tecnologico del depuratore Gennarini di Taranto.
Secondo gli esperti dell'ufficio studi, "l’aggiudicazione della nuova commessa consolida ulteriormente la presenza di Telmes nel comparto delle infrastrutture idriche, in continuità con le recenti iniziative della Società nel settore, confermando la capacità del Gruppo di acquisire progetti ad elevato contenuto tecnologico nei mercati dell’automazione industriale e dell’efficientamento energetico".