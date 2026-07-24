Milano 13:24
51.654 +0,66%
Nasdaq 23-lug
28.455 0,00%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 13:24
10.647 +0,08%
Francoforte 13:24
24.941 +0,72%

Telmes, Integrae SIM conferma buy e tp a 2,60 euro dopo la nuova commessa strategica

Finanza, Consensus
Telmes, Integrae SIM conferma buy e tp a 2,60 euro dopo la nuova commessa strategica
(Teleborsa) - Integrae SIM conferma la valutazione positiva su Telmes, mantenendo il giudizio "Buy" e il target price a 2,60 euro, dopo l’aggiudicazione della nuova commessa da 0,80 milioni di euro per il revamping tecnologico del depuratore Gennarini di Taranto.

Secondo gli esperti dell'ufficio studi, "l’aggiudicazione della nuova commessa consolida ulteriormente la presenza di Telmes nel comparto delle infrastrutture idriche, in continuità con le recenti iniziative della Società nel settore, confermando la capacità del Gruppo di acquisire progetti ad elevato contenuto tecnologico nei mercati dell’automazione industriale e dell’efficientamento energetico".
Condividi
```