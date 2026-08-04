Fidelity National Information Services, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che offre servizi di emissione di carte di pagamento , che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,29%.



L'andamento di Fidelity National Information Services nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo di Fidelity National Information Services confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42,41 USD con primo supporto visto a 39,81. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 38,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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