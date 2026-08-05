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SBA Communications, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
SBA Communications, quotazioni in calo a New York
Retrocede molto il gestore di infrastrutture di comunicazione wireless in Nord, Centro e Sud America, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,92%.
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