Milano 14:23
52.127 +0,63%
Nasdaq 24-lug
28.128 0,00%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 14:23
10.786 +0,46%
Francoforte 14:23
25.492 +1,57%

Quadro rialzista per Evonik Industries

Finanza
Quadro rialzista per Evonik Industries
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Apprezzabile rialzo per Evonik Industries, tra i componenti del MDAX, in guadagno dello 0,47% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 17,1 Euro, con stop loss individuato a quota 16,39 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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