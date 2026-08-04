Francoforte: scambi negativi per Hellofresh
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Hellofresh, che mostra un decremento dell'1,96%.
L'andamento di Hellofresh nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,375 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,441. Il peggioramento di Hellofresh è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,347.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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