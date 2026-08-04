In evidenza Gartner sul listino di New York

(Teleborsa) - Protagonista l' azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 14,92%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Gartner rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Gartner , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 180,3 USD. Primo supporto visto a 161,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 149,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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