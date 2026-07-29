New York: preme sull'acceleratore Gartner

(Teleborsa) - Brilla l' azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT , che passa di mano con un aumento del 5,79%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gartner più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Gartner mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 168,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 158,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 177,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```