Indicazioni rialziste per Marvell Technology

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Seduta decisamente positiva per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , parte del Nasdaq 100 , che ha terminato in rialzo del 3,27%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 193,8 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 156,9 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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