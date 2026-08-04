Londra: andamento sostenuto per Glencore

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Glencore mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,22%, rispetto a +1,11% del principale indice della Borsa di Londra ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,529 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,49. L'equilibrata forza rialzista di Glencore è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,568.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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