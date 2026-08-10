Londra: risultato positivo per Glencore

(Teleborsa) - Avanza l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Glencore evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Glencore rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Glencore . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,73 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 5,635. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,573.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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