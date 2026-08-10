Londra: risultato positivo per Glencore
(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Glencore evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Glencore rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Glencore. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,73 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 5,635. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,573.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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