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Londra: amplia il rialzo Glencore

Migliori e peggiori, In breve
Londra: amplia il rialzo Glencore
Brilla l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che passa di mano con un aumento del 4,10%.
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