Londra: brillante l'andamento di Halma

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , che lievita del 3,16%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Halma evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Halma rispetto all'indice.





Le tendenza di medio periodo di Halma si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 37,01 sterline. Supporto stimato a 35,91. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 38,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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