Acquisto per Halma

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Vigoroso rialzo per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,47%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 37,42 sterline, Halma è molto appetibile con stop loss impostato a quota 34,31 pounds e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```