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Acquisto per Halma

Finanza
Acquisto per Halma
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Vigoroso rialzo per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,47%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 37,42 sterline, Halma è molto appetibile con stop loss impostato a quota 34,31 pounds e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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