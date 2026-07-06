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Londra: al centro degli acquisti easyJet

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Londra: al centro degli acquisti easyJet
Brillante rialzo per la compagnia aerea low cost inglese, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,60%.
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