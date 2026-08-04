Londra: scambi al rialzo per Abrdn

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di investimenti , con una variazione percentuale del 2,20%.



Il movimento di Abrdn , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Tecnicamente, Abrdn è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,523 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,479. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,567.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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