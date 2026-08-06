"Buy" per Abrdn
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Seduta vivace per la società di investimenti, tra i titoli dell'indice FTSE 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,03%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 2,544 sterline, con stop loss individuato a quota 2,296 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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