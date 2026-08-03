Londra: balza in avanti Smith & Nephew

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici , in guadagno del 2,37% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Smith & Nephew mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,04%, rispetto a +1,26% del principale indice della Borsa di Londra ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Smith & Nephew . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,91 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 11,81. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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