Smith & Nephew scambia in rosso a Londra

(Teleborsa) - A picco il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici , che presenta un pessimo -5,51%.



La tendenza ad una settimana di Smith & Nephew è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Smith & Nephew classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,45 sterline e primo supporto individuato a 11,09. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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