Male Chipotle Mexican Grill sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società specializzata nella gestione di fast food , che soffre con un calo del 6,03%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Chipotle Mexican Grill più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Chipotle Mexican Grill classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,14 USD e primo supporto individuato a 33,76. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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