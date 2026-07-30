A New York, forte ascesa per Chipotle Mexican Grill

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società specializzata nella gestione di fast food , che mostra una salita bruciante del 13,38% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Chipotle Mexican Grill rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Chipotle Mexican Grill è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,86 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 37,02. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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