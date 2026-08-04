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Chipotle Mexican Grill, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Chipotle Mexican Grill, scendono le quotazioni a New York
Pressione sulla società specializzata nella gestione di fast food, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,03%.
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