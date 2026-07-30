Yolo finalizza cessione della partecipazione in Risorsa Uomo per 531 mila euro

(Teleborsa) - Yolo Group , operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha portato a termine l'operazione di cessione della partecipazione del 51% detenuta nel capitale di Risorsa Uomo, specializzata nei servizi di formazione professionale per le imprese. In particolare, è stato concluso ed eseguito il contratto (closing) per cedere a Entera Advisory, società parte del gruppo che fa capo a Smart Capital, azionista di Yolo attraverso la controllata Smart4Tech, il 49% del capitale sociale per un prezzo di 530.000 euro. Il residuo 2% è stato ceduto a Federico Ott, uno dei soci di Risorsa Uomo, per un prezzo di 500 euro. Il corrispettivo complessivo di 530.500 euro è stato interamente incassato in contanti alla data del closing.



Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, Risorsa Uomo ha registrato ricavi per 810.000 euro e un EBITDA di 168.000 euro non presentando debiti finanziari.



"L'operazione completata oggi conferma il percorso di focalizzazione nell'attività di digital broker B2B2C intrapreso dal Gruppo, in linea con il Piano Strategico 2026-2028", ha commentato Gianluca De Cobelli, co-fondatore e CEO.

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