Parigi: calo per Renault
(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica francese, in flessione del 2,28% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renault più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Renault sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,15 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 27,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 28,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```