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Parigi: in bella mostra Renault

Migliori e peggiori
Parigi: in bella mostra Renault
(Teleborsa) - Brilla la casa automobilistica francese, che passa di mano con un aumento del 4,22%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renault rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Renault confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 28,75 Euro con primo supporto visto a 27,87. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 27,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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