Parigi: in bella mostra Renault

(Teleborsa) - Brilla la casa automobilistica francese , che passa di mano con un aumento del 4,22%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renault rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Renault confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 28,75 Euro con primo supporto visto a 27,87. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 27,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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