Saudi Aramco, raffinerie di petrolio a pieno regime per fare fronte a riserve di carburante in esaurimento

(Teleborsa) - Le raffinerie
al di fuori delle zone di conflitto stanno operando a pieno regime
in tutto il mondo e il sistema dispone di poche riserve per far fronte all'aumento dei prezzi
del carburante, ha dichiarato Saudi Aramco
.
La combinazione della guerra in Medio Oriente
e degli attacchi ucraini contro le infrastrutture energetiche russe ha fatto impennare i prezzi del carburante negli ultimi mesi. Gli attacchi stanno costringendo alcuni impianti a fermarsi e spingendo quelli che possono a operare alla massima capacità. Il prezzo medio al dettaglio della benzina negli Stati Uniti rimane al di sopra della soglia critica dei 4 dollari al gallone.
"Il sistema di raffinazione globale è fortemente sotto pressione
, poiché le raffinerie operano a livelli di utilizzo prossimi al massimo", ha dichiarato l'amministratore delegato del colosso petrolifero saudita, Amin Nasser
, durante una teleconferenza con i giornalisti martedì. "Questo ha chiaramente lasciato il sistema con poche riserve di carburante".
La pressione sui prezzi dei carburanti avvantaggia le compagnie petrolifere mondiali, che ingrossano gli utili, ma allo stesso tempo suscita l'ira del presidente statunitense Donald Trump e rappresenta un grattacapo per le banche centrali. I prezzi del petrolio greggio sono calati drasticamente rispetto al picco raggiunto all'inizio dell'anno, ma i prezzi dei carburanti sono rimasti elevati.
A proposito di risultati aziendali, Saudi Aramco ha dichiarato che i suoi maggiori utili
nel settore downstream
sono stati trainati principalmente da margini di raffinazione più elevati.