UE, ok a 300 milioni di euro di aiuti italiani a trasporto su strada colpito da caro carburanti

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato italiani da 300 milioni di euro a sostegno delle imprese di trasporto su strada che si trovano ad affrontare l'aumento dei prezzi del carburante dovuto alla crisi in Medio Oriente. Il regime mira a mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi del carburante derivante dalla crisi in Medio Oriente. Rispetto a febbraio 2026, i prezzi del gasolio in Italia sono aumentati del 16,9% a marzo 2026, del 23,3% ad aprile 2026 e del 18% a maggio 2026.



L'aiuto assumerà la forma di un credito d'imposta, che potrà essere utilizzato per compensare eventuali imposte che l'impresa è tenuta a versare allo Stato, ad esempio imposte sul reddito, IVA o contributi previdenziali, entro il 31 dicembre 2026. Per i beneficiari attivi nel settore del trasporto su strada, stabiliti in Italia o con sede legale in Italia, l'aiuto può coprire fino al 70% dei costi aggiuntivi del carburante derivanti dalla crisi mediorientale per il carburante acquistato nel quadrimestre compreso tra marzo e giugno 2026. Il regime sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026.

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