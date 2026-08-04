Saudi Aramco, utili lievitano del 44% nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Il colosso petrolifero Saudi Aramco ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con utili in aumento, grazie all'impennata delle quotazioni petrolifere legato alla guerra in Iran.



Il trimestre chiude con un utile netto di 122,6 miliardi di riyal sauditi, pari a 32,7 miliardi di dollari, in aumento del 44% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche il semestre risulta in crescita con utili per Amin H. Nasser pari a 65,2 miliardi di dollari, rispetto ai 182,6 miliardi di riyal (48,9 miliardi di dollari) dell'anno scorso.



"La performance di Aramco nel primo semestre del 2026 è stata caratterizzata dalla straordinaria resilienza", ha spiegato il Presidente e CEO Amin H. Nasser, aggiungendo "nonostante l'interruzione senza precedenti delle forniture attraverso lo Stretto di Hormuz, abbiamo continuato a dimostrare la nostra capacità di mantenere la continuità operativa capitalizzando sulla nostra diversificata base di asset e sulla pianificazione pluridecennale, che include infrastrutture strategiche come il gasdotto East-West Pipeline, la capacità di stoccaggio e i terminali di esportazione. Ciò ci ha permesso di sostenere la produzione e le esportazioni, portando avanti al contempo progetti chiave, nonostante il difficile contesto regionale".





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