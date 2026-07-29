Carburante: spenderemo 1 miliardo in più ad agosto

(Teleborsa) - Il prezzo del carburante alle ore 9.00 di ieri, 28 luglio era ancora elevato, l’effetto del taglio delle accise ancora non si vede e con queste tariffe ad agosto spenderemo circa 1,1 miliardo in più rispetto allo scorso anno. Considerando che lo sconto sul diesel dovrebbe entrare a regime oggi e durare fino al 6 agosto, con tariffe in calo intorno ai 2 euro al litro, la spesa complessiva extra sarebbe comunque vicina a 1 miliardo di euro. E' quanto emerge da una analisi di Facile.it.



Come comunicato dal Mimit, il costo medio della benzina in modalità self su rete stradale è pari a 1,986 euro al litro, mentre per il gasolio è pari a 2,180 euro a litro. Dodici mesi fa, la benzina self service costava 1,722 euro al litro, il diesel self service 1,664 euro al litro.







Per un pieno di benzina (50 litri) oggi si spendono 99 euro, vale a dire il 15% in più rispetto a 12 mesi fa (quando erano sufficienti 86 euro). Per un pieno di diesel, invece, oggi si spendono 109 euro, vale a dire il 31% in più rispetto agli 83 euro dello scorso anno.





Per un viaggio di circa 2.000 km (Milano-Lecce andata e ritorno) oggi si spenderebbero quasi 262 euro per la benzina (erano 227 euro lo scorso anno). Per una vettura a diesel, invece, la spesa sarebbe di 240 euro, rispetto ai 183 euro del 2025.





Considerando i consumi di carburante rilevati ad agosto 2025, lo scorso anno gli italiani hanno speso tra benzina e diesel poco più di 4,1 miliardi di euro in rifornimenti; quest’anno, a parità di consumi e con gli attuali prezzi, gli automobilisti dovranno mettere a budget 5,2 miliardi, vale a dire il 26% in più rispetto al 2025. Una differenza di circa 1,1 miliardi.







(Foto: David ROUMANET / Pixabay)

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