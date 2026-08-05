Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 4/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Seduta rialzista quella per il Dow Jones 30, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 54.085,9.
Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 54.916,5, mentre il primo supporto è stimato a 52.424,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 57.408,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)