Conto Base, Bankitalia: accesso spesso ostacolato o scoraggiato

L'Istituto sollecita banche e Poste a rimuovere gli ostacoli alla sua diffusione

(Teleborsa) - Bankitalia sollecita banche e Poste Italiane ed altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) a promuovere la conoscenza e la diffusione del conto di base tra i consumatori, per favorirne l'accesso, in particolare da parte della clientela più vulnerabile.



Le analisi svolte dall'Istituto, infatti, hanno evidenziato che talvolta l'accesso a questo strumento, studiato proprio per le persone pià vulnerabili, viene ostacolato o scoraggiato in modo ingiustificato.



La comunicazione chiede pertanto ai PSP di adottare comportamenti conformi alla normativa e improntati a criteri di correttezza sostanziale dei rapporti con la clientela e di intervenire su regole, procedure e prassi per rimuovere eventuali ostacoli all'offerta e all'accesso al conto di base.



Il conto di base è un conto corrente o di pagamento con finalità di inclusione finanziaria, introdotto dalla Direttiva 2014/92 per consentire l'accesso ai servizi di pagamento essenziali. Risponde a esigenze semplici di gestione del denaro e prevede un numero di operazioni e servizi più limitato rispetto a strumenti simili. La legge riconosce il diritto a ottenere un conto di base a tutti i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione europea. Per le fasce a più basso reddito è gratuito.



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