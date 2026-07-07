Salute, ricerca Zurich evidenzia importanza trattamento patologie croniche

(Teleborsa) - L'efficace gestione delle malattie croniche, quali i disturbi cardiovascolari o la salute mentale, è diventato un fattore strategico che incide sulla qualità della vita delle persone e sul loro benessere e non è solo diretta conseguenza della spesa sanitaria. E' quanto emerge da un report di Zurich intitolato "The Value of Chronic Care".



Il report analizza la capacità dei sistemi sanitari di rispondere al crescente peso delle patologie croniche nei 38 Paesi dell'OCSE ed introduce un indice che misura quanto i sistemi sanitari siano preparati a gestire il crescente impatto delle patologie croniche. L'analisi evidenzia che i risultati non dipendono principalmente dal livello di spesa sanitaria dei Paesi, bensì dall'efficacia con cui l'assistenza viene organizzata, coordinata ed erogata nel tempo.



"Le persone vivono più a lungo, ma troppo spesso convivono con patologie croniche che incidono sulla loro salute, sul lavoro e sulla situazione finanziaria. I sistemi sanitari devono evolversi per gestire le patologie di lungo periodo in modo più efficace. Introducendo misure di prevenzione, intervenendo più precocemente e creando un collegamento tra il settore pubblico e quello privato, possiamo aiutare le persone a mantenersi in salute, produttive e finanziariamente resilienti", ha dichiarato Alison Martin, CEO Life, Health and Bank Distribution di Zurich Insurance Group.



Le patologie croniche, come le malattie cardiovascolari, i tumori e i disturbi della salute mentale, rappresentano spesso sfide di lungo periodo, perché sempre più persone convivono con questi disturbi, che esercitano una pressione crescente sui sistemi sanitari, sulle economie e sulla sicurezza finanziaria delle persone.



Paesi con capacità dei sistemi sanitari simili potrebbero ottenere risultati molto diversi a seconda della gestione di questi disturbi: gli esiti più scarsi sono spesso associati a un'assistenza frammentata, a un accesso limitato ai servizi e alla mancanza di coordinamento. Svizzera, Paesi Bassi, Lussemburgo, Norvegia e Corea del Sud figurano tra i Paesi con le migliori performance, mentre Lettonia, Lituania, Grecia, Polonia e Ungheria occupano le ultime posizioni della classifica.



Di qui l'opportunità di intervenire più precocemente, integrare l'assistenza lungo l'intero percorso di cura del paziente ed estendere la responsabilità oltre i sistemi sanitari. In molti mercati, la prevenzione continua a ricevere un'attenzione insufficiente, con la maggior parte della spesa destinata ai trattamenti piuttosto che a sostenere le persone nel mantenersi in salute. Decisori politici, datori di lavoro e assicuratori hanno tutti un ruolo da svolgere nel promuovere un approccio più proattivo alla gestione delle patologie croniche, capace di migliorare nel lungo periodo salute, produttività e resilienza finanziaria.







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