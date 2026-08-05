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easyJet: offerte entro il 7 agosto

Economia, Trasporti
easyJet: offerte entro il 7 agosto
(Teleborsa) - E’ fissato alle ore 17 del 7 agosto il termine ultimo per consentire di formalizzare un’offerta pubblica di acquisto di easyJet. La
manifestazione d’interesse per la low cost britannica è stata presentata dai fondi americani Apollo e Castlelake.

Va ricordato che il consiglio di amministrazione di easyJet aveva ricevuto nella prima metà di luglio un’offerta da Castlelake per un valore 6,4 miliardi di euro, a cui era seguita la controfferta di Apollo Global Management per 6,7 miliardi di euro. Nessuna delle due offerte ha avuto valore di offerta vincolante.

Ora i due fondi sono chiamati a dichiarare la propria intenzione di presentare l’offerta definitiva.
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