Forte interesse per McCormick

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Rialzo marcato per l' azienda che produce spezie e aromi , tra i componenti dell' S&P-500 , che archivia la sessione in utile dell'1,05% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su McCormick disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 52,06 USD, con stop loss stimato a quota 143,2 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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