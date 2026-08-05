Forte interesse per McCormick
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Rialzo marcato per l'azienda che produce spezie e aromi, tra i componenti dell'S&P-500, che archivia la sessione in utile dell'1,05% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su McCormick disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 52,06 USD, con stop loss stimato a quota 143,2 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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