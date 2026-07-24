Orientamento rialzista per McCormick
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
In forte ribasso l'azienda che produce spezie e aromi, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un -3,52%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 50,19 USD, con stop loss calcolato a quota 143,2 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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