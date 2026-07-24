Orientamento rialzista per McCormick

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

In forte ribasso l' azienda che produce spezie e aromi , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude la seduta con un -3,52%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 50,19 USD, con stop loss calcolato a quota 143,2 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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