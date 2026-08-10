"Buy" per McCormick

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Seduta vivace per l' azienda che produce spezie e aromi , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,30%.





Operatività odierna:

A livello operativo, McCormick presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 52,96 USD, con stop loss impostato a quota 143,2 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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