Glencore raddoppia l'EBITDA nel primo semestre e punta alla quotazione in Australia

(Teleborsa) - Glencore
ha chiuso il primo semestre del 2026 con risultati in forte crescita, sostenuti dal rialzo dei prezzi di rame, carbone e petrolio e dalla solida performance della divisione di trading, favorita dalla volatilità dei mercati legata alle tensioni geopolitiche.
L'EBITDA rettificato
è aumentato dell'86% su base annua, raggiungendo 10,1 miliardi di dollari, mentre l'utile netto attribuibile
agli azionisti è salito a 4,4 miliardi di dollari, rispetto alla perdita di 655 milioni registrata nello stesso periodo del 2025. I ricavi
sono cresciuti del 49%, attestandosi a 174,4 miliardi di dollari.
La divisione Marketing
ha registrato un incremento del 142% dell'EBIT rettificato grazie alle opportunità offerte dalla volatilità nei mercati di petrolio, GNL e trasporto marittimo. Anche il business industriale ha contribuito alla crescita, con un EBITDA rettificato in aumento del 72% a 6,5 miliardi di dollari, sostenuto dall'aumento dei prezzi delle materie prime nonostante costi operativi più elevati e persistenti difficoltà nella catena di approvvigionamento.L'amministratore delegato Gary Nagle
ha dichiarato che il gruppo prevede una forte generazione di cassa anche nella seconda metà dell'anno, grazie agli attuali livelli dei prezzi delle commodity e all'incremento atteso della produzione, in particolare nel carbone da coke.Per l'intero 2026, Glencore stima
un EBITDA rettificato di circa 19,7 miliardi di dollari, ipotizzando condizioni di mercato sostanzialmente invariate.
La società ha inoltre annunciato l'intenzione di ottenere una seconda quotazione sull'Australian Securities Exchange
entro ottobre, con l'obiettivo di ampliare la base di investitori e migliorare la liquidità del titolo.
Sul fronte della remunerazione degli azionisti, Glencore distribuirà ulteriori 1,5 miliardi di dollari attraverso un dividendo straordinario
di 8,5 centesimi di dollaro per azione e un programma di riacquisto di azioni proprie
da 500 milioni di dollari, portando i ritorni complessivi agli azionisti annunciati per il 2026 a circa 3,5 miliardi di dollari.