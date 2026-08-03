Londra: rosso per Glencore

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che passa di mano con un calo dell'1,92%.



Lo scenario su base settimanale di Glencore rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di breve periodo di Glencore sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 5,429 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 5,269. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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