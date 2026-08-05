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Invito all'acquisto per Commerzbank

Finanza
Invito all'acquisto per Commerzbank
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Ottima performance per la banca tedesca, tra i titoli dell'indice DAX, che ha chiuso in rialzo del 2,32%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Commerzbank è da comprare ai prezzi attuali pari a 39,65 Euro con stop loss individuato a quota 37,2 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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